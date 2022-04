Politie op zoek naar vermiste 15-jarige jongen, Burgernetactie gestart

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is dinsdagavond op zoek naar een vermiste 15-jarige jongen. Een Burgernetactie is opgestart waarmee de hulp van het publiek wordt ingeroepen.

De tiener is voor het laatst gezien in de omgeving van de Florakade. “De jongen wordt sinds dinsdagavond 18.00 uur vermist”, meldt de politie. “Het gaat om een blanke jongen met een tenger postuur. Hij is 1.70 meter lang en heeft bruin haar. Tijdens zijn vermissing droeg hij een zwarte jas met een capuchon en heeft lichte Nike Jordan-schoenen aan. De jongen heeft opvallende wenkbrauwen.”

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.