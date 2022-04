Politie op zoek naar meisje in roze voetbalpakje, Burgernetactie gestart

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is zondagavond op zoek naar een meisje in een roze voetbalpakje. Er is een Burgernetactie op touw gezet om het meisje te traceren.

De Burgernetactie werd opgestart rond 21.30 uur. Het meisje is voor het laatst gezien in de omgeving van Kardinge. “Wij zoeken een meisje dat op slippers loopt en een roze voetbalpakje met korte broek draagt”, meldt de politie. “Het meisje is in gezelschap van een jongen. Deze jongen heeft een blanke huidskleur en draagt een zwarte hoodie. Hij beweegt zich voort op een roestige fiets.”

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.