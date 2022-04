Politie op zoek naar man, Burgernetactie opgestart

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is woensdagavond op zoek naar een man. Er is een Burgernetactie op touw gezet waarbij de hulp van het publiek is ingeschakeld.

Volgens de politie gaat het om een man die rond de 1.90 meter lang is en een slank postuur heeft. Hij zou zich mogelijk bevinden in de omgeving van de voormalige Paddepoelsterbrug, ten noorden van de Zernike Campus. “Hij is tussen de 35 en 40 jaar oud”, meldt de politie. “Hij draagt een bruine jas en witte schoenen. De persoon vertoont mogelijk verward gedrag.”

Mensen die de man gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112. “Onderneem zelf geen actie”, adviseert de politie.