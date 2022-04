Politie op zoek naar man, Burgernetactie gestart

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie is zaterdagavond in de omgeving van de Westerhaven op zoek naar een man. Een Burgernetactie is op touw gezet waarbij de hulp van de inwoners gevraagd wordt.

De actie werd rond 20.15 uur gestart. “We zijn op zoek naar een lichtgetinte man van ongeveer 25 jaar oud”, meldt de politie. “Hij is 1.75 meter lang, heeft zwart haar en een baard. Hij draagt een beige trui, een grijze broek en zwarte sneakers met een witte zool.” Waarom de man gezocht wordt is voorlopig nog onbekend. Volgens nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie rijden er in het gebied meerdere politiewagens rond.

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op alarmnummer 112.

Update 21.30 uur:

De politie laat weten dat de persoon nog niet is aangetroffen.