Politie neemt harddrugs en drieduizend euro in beslag na inbraak aan Huygensstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de nacht van maandag op dinsdag heeft de politie in Groningen harddrugs en drieduizend euro aan contact geld in beslag genomen bij twee inzittenden van een personenauto.

De auto werd gecontroleerd, naar aanleiding van een inbraak aan de Huygensstraat. Hoewel het (nog) niet duidelijk is of de twee inzittenden iets te maken hadden met de inbraak, vonden agenten wel een harddrugs en een flinke hoeveelheid contant geld bij de twee verdachten.

De drugs en het geld werden in beslag genomen. Of de twee inzittenden van de auto verder worden vervolgd voor een misdrijf, is niet bekend gemaakt.

