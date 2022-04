Politie brengt overgebleven broodjes naar nachtopvang: “Weggooien? Daar doen we niet aan”

nieuws

Foto: sxc.hu/profile/remind

Politieagenten hebben dinsdagavond overgebleven broodjes naar nachtopvang Wender aan de Schoolstraat gebracht. Dat meldt de politie op sociale media.

“Samen met politie Groningen Noord, met bureaus aan de Korreweg en Parkallee, hadden we vandaag een teamdag”, schrijft de politie Groningen Centrum. “Na afloop van de teamdag bleek dat meerdere dozen met rijkelijk gevulde broodjes over waren gebleven. Weggooien? Daar doen wij niet aan. Daarom hebben we de broodjes naar nachtopvang Wender in de binnenstad gebracht.”

Via sociale media wensen de agenten de mensen in de nachtopvang een eet smakelijk.