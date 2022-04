Plantenbakken tegen te hard rijdende automobilisten

nieuws

Foto Gemeente Groningen. Paradijsvogelstraat

Er zijn in de Paradijsvogelstraat in de Oosterparkwijk plantenbakken geplaatst om te voorkomen dat automobilisten over de parkeerplekken gaan rijden.

Er liggen al een tijd verkeersdrempels in de straat omdat auto’s er te hard rijden. Maar omdat er in de wijk betaald parkeren werd ingevoerd werd er minder geparkeerd in de Paradijsvogelstraat.

Diverse automobilisten rijden sinds die tijd te hard langs de verkeersdrempels over de parkeerstroken. Er geldt daar een maximum snelheid van 30 km/pu.

Daarom zijn er na overleg met de buurtbewoners plantenbakken geplaatst om te hard rijden te voorkomen. Beeldmaker Henk Slomp heeft de bakken ontworpen en gemaakt en medewerkers van Toentje hebben de plantenbakken gevuld en onderhouden ze.