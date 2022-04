‘Plan kabinet om binnen acht jaar 2,5 miljoen woningen te isoleren is onhaalbaar’

nieuws

foto door: Elin Stil

Het plan van het kabinet om tot en met 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren is onhaalbaar. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw tegen Nieuwsuur.

Zaterdag liet het kabinet in een advertentie in verschillende dagbladen weten dat er met de campagne ‘Zet ook de knop om’ aandacht wordt gevraagd hoe huishoudens en het bedrijfsleven energie kunnen besparen. Zo worden mensen opgeroepen om korter te gaan douchen en om de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten. Ook maakte het kabinet bekend dat er tot 2030 4 miljard euro vrij wordt gemaakt om 2,5 miljoen woningen te isoleren. Met alle maatregelen wil men minder afhankelijk worden van Russisch gas.

“Een te grote opgave”

Maar volgens het Economisch Instituut voor de Bouw, een belangrijk onderzoeksbureau, gaan we het tempo om 2,5 miljoen huizen in acht jaar te isoleren helemaal niet halen. “We willen teveel, te snel”, laat het EIB weten aan Nieuwsuur. De bedoeling is dat vooral slecht geïsoleerde woningen aangepakt gaan worden. Volgens het EIB is het vullen van vloeren en spouwmuren met isolatiemateriaal nog te doen: “Maar als het allemaal heel hoogwaardig moet, van zeer onzuinige woningen naar label B zodat je ook op gasloos over kan, zou dat een te grote opgave betekenen.”

Tekort aan werknemers

Het grootste probleem is het tekort aan werknemers in de bouw. “Het aantal gasloze woningen moet omhoog en er moeten ook nog 100.000 woningen per jaar worden gebouwd, in plaats van de huidige 70.000. Dat gaat binnen een paar jaar niet allemaal lukken.” Daarnaast denkt het EIB dat de miljarden die het kabinet nu vrijgemaakt heeft maar een klein deel van de kosten dekken. Bij kleinschalige werkzaamheden gaat het om gemiddeld 2.000 euro per woning, maar bij ingrijpende activiteiten gaat het al snel om 20.000 euro per dag. “Dan is 4 miljard misschien 10 procent van de totale kosten.” Volgens het EIB is het belangrijk dat de keuze om maatregelen te nemen bij de mensen moet liggen.