Brand in seniorencomplex in Haren door pittenzak in magnetron; meerdere mensen ademden rook in

Foto: 112 Groningen

In wooncomplex Maarwold aan de Nesciolaan in Haren heeft donderdagavond brand gewoed in een magnetron. De brandweer kon het vuur snel onder controle brengen, maar kon niet voorkomen dat meerdere mensen rook inademden.

De brandweer schaalde het incident snel op naar een ‘middelbrand’, omdat over de hele vijfde verdieping van het wooncomplex rook aanwezig was. De brand zelf bleek relatief klein te zijn.

Maar de brand zorgde er wel voor dat meerdere mensen door ambulancepersoneel nagekeken moesten worden, omdat ze de rook hadden ingeademd. Eén persoon werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De bewoners mochten allemaal in hun woning blijven, maar moesten ramen en deuren gesloten houden. De brand zelf was snel onder controle, waarop de brandweer begon met het ventileren van het pand. Na iets meer dan een uur nam de brandweer haar vertrek uit Haren, nadat duidelijk werd dat er geen koolmonoxide meer aanwezig was in het pand. Salvage gaat de schade opnemen met de bewoners.

De brand werd veroorzaakt door een pittenzak, bedoeld als warmte- of koudebron bij pijntjes. De zakken worden ook gebruikt als kruik en worden daartoe opgewarmd in een magnetron.