Petitie voor gratis entree Bevrijdingsfestival al bijna tweeduizend keer ondertekend

De petitie, die afgelopen woensdag gestart werd, waarmee gepleit wordt voor gratis entree voor het Bevrijdingsfestival is al bijna tweeduizend keer ondertekend.

Afgelopen woensdag werden er direct ruim zeshonderd handtekeningen gezet, donderdag ging het om bijna duizend. “Sinds 1991 wordt in Groningen de vrijheid op 5 mei gevierd op een open festival”, melden de initiatiefnemers van de petitie. “Dit jaar heeft Groningen het enige Bevrijdingsfestival van Nederland waarvoor entree wordt gevraagd. Entree om de vrijheid te vieren. Dit moet stoppen. Vrijheid is juist nu belangrijk om voor iedereen vrij te vieren.”

Met de petitie wordt aan de gemeente, provincie, de landelijke overheid en aan de organisatie gevraagd om de entreekosten op te heffen. “Het is aan de betrokken partijen om onderling uit te zoeken hoe dit opgelost kan worden. De petitie is officieel gericht aan de gemeente Groningen, maar het is niet de bedoeling om met deze petitie een schuldige aan te wijzen. Het is enkel de bedoeling om de situatie die nu speelt voor de burger te verhelpen en de entreekosten op te heffen.” De petitie is op deze website te vinden.

Verslaggeefster Mirthe Zuhorn interviewde afgelopen week de initiatiefnemers van de petitie: