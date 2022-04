nieuws

Peter Spijkerman vertrekt als algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Spijkerman trad op 1 december 2018 aan en volgde toen Herman Sietsema op. Ruim drie jaar later heeft Spijkerman besloten om zijn werkzaamheden per 1 augustus van dit jaar te beëindigen. Het besluit heeft te maken met de wens om vanaf zijn zestigste meer tijd te hebben voor zijn hobby en gezin. De NCG is verantwoordelijk voor de versterking van huizen in het aardbevingsgebied en is tevens een aanspreekpunt voor inwoners, bestuurders en maatschappelijke organisaties als het gaat om de uitvoering van de versterkingsoperatie.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat de komende maanden op zoek naar een opvolger.