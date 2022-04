Pas halverwege mei meer duidelijkheid over derde ronde ’tienduizend euro-subsidie’

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Het duurt langer voordat er duidelijkheid is voor bewoners in het bevingsgebied over de volgende subsidieronde voor verduurzaming en verbetering.

Dat er een nieuwe, derde aanvraagronde komt voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (ook wel bekend als de ’tienduizend euro subsidie’) is volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een ding wat zeker is. Maar die duidelijkheid zou er eigenlijk voor het einde van deze maand moeten zijn. Dat is volgens het ministerie niet gelukt. Pas medio mei wordt bekend vanaf wanneer de subsidie exact weer aangevraagd kan worden. Het SNN blijft benadrukken dat er voldoende geld beschikbaar is voor alle particuliere woningeigenaren. “Het is begrijpelijk dat iedereen die voor deze subsidie in aanmerking komt, graag snel duidelijkheid wil”, schrijft de gemeente Midden-Groningen vrijdagmiddag, namens het SNN. “Voorop staat dat de subsidie vóór de zomervakantie van Noord-Nederland geleidelijk open gaat. Iedereen die in aanmerking komt, heeft dan voldoende tijd om een aanvraag in te dienen.”

Lange rijen voor subsidie, zowel digitaal als bij gemeentehuizen

De subsidieronde voor het verduurzamen en repareren van woningen in het aardbevingsgebied opende op de ochtend van maandag 10 januari. Op dat moment zat er nog zo’n 220 miljoen euro in de subsidiepot. De hele dag stonden mensen in het gebied, zowel digitaal als bij gemeente kantoren, in de rij om aanspraak te maken op de subsidie. Dat leidde tot veel woede en frustratie. Met het toen beschikbare bedrag kon nog niet de helft van de gegadigden aanspraak maken op de 10.000 euro subsidie en het volledige geldbedrag was dan ook binnen één dag op.

Vier dagen later kondigde staatssecretaris Vijlbrief aan dat er nog ééns 250 miljoen euro extra beschikbaar was voor mensen die achter het net hadden gevist. Daardoor kunnen alle mensen die buiten de boot vielen binnenkort alsnog aanspraak maken op de subsidie.

Vijlbrief beloofde toen dat er voor 1 mei duidelijkheid zou komen over de subsidie. Maar een voorspoedige en zorgvuldige voorbereiding en uitvoering zijn volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onontbeerlijk. De duidelijkheid moet er daarom over twee weken komen.