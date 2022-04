Partij voor het Noorden wil einde aan ‘juridisch steekspel’ tussen IMG en inwoners

nieuws

Het College van Gedeputeerde Staten moet een zeer krachtig signaal afgeven richting het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en het Rijk om een einde te maken aan juridisch steekspellen van het IMG richting bevingsgedupeerden. Daarvoor pleit de Partij voor het Noorden maandagmiddag.

De Statenfractie van de partij wil dat de provincie dit signaal afgeeft, na berichtgeving in het Dagblad van het Noorden over het leger aan advocaten wat het IMG inhuurt voor rechtszaken tussen het instituut en gedupeerde burgers. Daaruit wordt duidelijk dat zelfs advocaten hun twijfels hebben over de procedure. Het IMG zou zo’n 400 juristen in dienst hebben voor de processen.

De PvhN wil zo snel mogelijk een inhoudelijk debat voeren over deze gang van zaken. “Er moet een zeer krachtig signaal naar IMG en het Rijk komen om een einde te maken aan deze juridisch steekspellen”, aldus Dries Zwart, fractievoorzitter van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden. “De belofte naar Groningers was immers een wettelijke omgekeerde bewijslast en de belofte om de Mijnbouwschade ruimhartig en nu vooral snel te regelen.”