Partij voor de Dieren wil extra maatregelen om reeën te beschermen tijdens zomertijd

Foto: jggrz via Pixabay

De gemeente Groningen moet extra maatregelen nemen om reeën te beschermen tegen aanrijdingen tijdens het begin van de zomertijd. Daarvoor pleit de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren.

Eind maart waarschuwde De Jagersvereniging via verschillende media dat het aantal dieren dat wordt aangereden sterk toeneemt tijdens het ingaan van de zomertijd. De dieren zijn dan nog niet ingesteld op de nieuwe tijd en steken in de ochtendschemer snelwegen en n-wegen over.

Op een aantal plaatsen in Nederland worden nu matrixborden geplaatst om automobilisten te in te lichten. “Met het oog op de

aanstaande bronsttijd zijn deze extra waarschuwingen ook in Groningen niet overbodig”, aldus PvdD-raadslid Janette Bosma.

De fractie zal er komende woensdag dan ook voor pleiten dat gemeente Groningen maatregelen neemt om gevaarlijke situaties te voorkomen en reeën te beschermen. De PvdD wil ook dat de gemeente en Rijkswaterstaat in gesprek gaan om ook in Groningen extra matrixborden te plaatsen.

Maatregelen tegen hardrijders Lagelandpolder

De fractie wil tegelijkertijd dat de gemeente zo snel mogelijk maatregelen neemt tegen hardrijders in de Lagelandpolder, langs het Eemskanaal. Eind maart reed hier een auto, komend vanuit de stad, een reegeit aan. Het hoogzwangere dier overleed en door het ongeluk werden de kleine reetjes uitgeworpen. Ook deze jonge dieren zijn daardoor gestorven.

“Er wordt al jaren door de bewoners gevraagd om een oplossing te vinden voor deze weg”, aldus Bosma. “De maximumsnelheid is er 60, maar volgens rapporten van Veilig Verkeer Nederland rijdt 85% er 93 km/ uur of harder. Omdat de weg zou uitnodigen voor hoge snelheden, mochten er geen heuvels op worden gebouwd.”