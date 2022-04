Pak slaag PKC’83, Gorecht koploper af, Velocitas blijft leider

sport

Foto Martijn Minnema: Velocitas - Be Quick (zat)

PKC’83 kreeg in de eerste klasse E op zaterdag thuis een flink pak slaag van Pelikaan S. Oranje Nassau en VV Groningen wonnen wel. Een klasse lager verloor Gorecht en in 3C sloeg Velocitas de aanval van Be Quick op de koppositie af.

PKC kreeg in 1E in eigen huis een 7-2 nederlaag te verduren van Pelikaan S. Voor PKC scoorden Nikky Goguadze en Handrit Hoxhaj.

Oranje Nasssau boekte de vierde overwinning op rij. Thuis werd met 2-0 gewonnen van Leeuwarder Zwaluwen. Ruendel Martina scoorde voor rust en David Voigt na de thee.

VV Groningen won in Harlingen met 4-1 van Zeerobben. Brian Inge scoorde twee keer. Haye Feenstra en Roy Smolders maakten de andere treffers.

PKC is zevende, ON achtste en VVG tiende. Alle Groninger clubs lijken nu zeker van lijfsbehoud in 1E.

In 2J verspeelde Gorecht de koppositie door in Zwartsluis met 3-2 te verliezen van DESZ. DZOH staat bovenaan. De situatie voor The Knickerbockers wordt met de week hachelijker. TKB verloor in Assen met 4-0 van Achilles 1894. TKB staat twaalfde.

In 3C won Velocitas de topper tegen Be Quick: 3-0. Voor de pauze waren beide partijen redelijk gelijkwaardig. Velocitas kwam echter na rust goed uit de kleedkamer en maakte via Quinn Mekel de 1-0. Velo raakte ook nog de lat. Be Quick kwam vervolgens weer opzetten, maar Velocitas counterde naar de 2-0 door Matar Dieme. In blessuretijd scoorde Jesse Bosgraaf de 3-0. Velocitas blijft daardoor koploper en heeft vijf punten voorsprong op Be Quick.

HFC ’15 verloor in en tegen Grijpskerk met 3-1 en is zesde. Helpman versloeg Omlandia met 2-0. Remco de Haas en Wouter van der Graaf scoorden. Deze ploegen staan achtste en zevende. Groen Geel is negende. Groen Geel verloor met 4-0 van Noordwolde.

Glimmen verloor bij Loppersum met 6-0 en SC Stadspark ging in en tegen Zuidlaren met 8-0 onderuit. Glimmen is voorlaatste en Stadspark laatste.

In 5D gaat de titelstrijd tussen VVK en Haren. Beide ploegen maakten geen fout. VVK versloeg Tynaarlo met 8-1 en Haren was met 4-0 te sterk voor GRC Groningen.