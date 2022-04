Wie er op uit wilde, maar geen zin had in de bloemetjesmarkt, kon vrijdag met de kinderen paaseieren zoeken bij Tuin in de Stad op het Westpark.

Tuin in de Stad is een plek waar ruimte is voor creatieve ideeën op tuingebied. Het paaseieren zoeken is voor Tuin in de Stad een leuke manier om mensen kennis te laten maken met deze locatie.

Ook deze de oeroude traditie gaat hier net even anders. Er moest namelijk gezocht worden met een schatkaart.,

Komende zaterdag en maandag kan er tussen 11:00 en 18:00 naar paaseieren gezocht worden in deze bijzondere tuin.