‘Paasdagen verlopen zonovergoten’

Foto: Joris van Tweel

De Paasdagen gaan zonovergoten verlopen. Na het Paasweekend gaan depressies proberen om het weerbeeld te veranderen.

Op Paaszondag is het rustig en zonnig weer. De maximumtemperatuur ligt rond de 15 graden. De wind is zwak en komt uit het oosten tot zuidoosten. In de avond koelt het snel af waarbij de minimumtemperatuur in de nacht naar Paasmaandag rond de 2 of 3 graden komt te liggen. Ook Paasmaandag belooft stralend te gaan verlopen waarbij het 16 of 17 graden kan worden. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten tot oosten.

Na de Paasdagen proberen depressies vanaf de oceaan de aanval in te zetten op het Scandinavische hogedruk dat bij ons verantwoordelijk is voor het zonnige weer. Op dinsdag lukt dat nog niet want ook die dag gaat zonnig verlopen bij 16 graden. Op woensdag lijken we meer te maken gaan krijgen met bewolking, waarbij het nog 14 graden kan worden. Het blijft droog.