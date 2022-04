Paarden komen om bij schuurbrand in Hoogkerk

nieuws

bron foto: Elin Stil

In de nacht van donderdag op vrijdag veroorzaakte een brand in een schuur aan de Kerkstraat in Hoogkerk de dood van enkele paarden.

Kort voor middernacht werd een eerste melding gemaakt van de brand. Eenmaal ter plaatse was het vuur zo hevig, dat de brandweer niet meer in staat was om de paarden in de schuur te redden. De brandweerlieden zagen zich dan ook genoodzaakt om zich te richten op het voorkomen van overslag naar een naastgelegen schuur.

Bij de brand is mogelijk asbest vrijgekomen. Wat de brand heeft veroorzaakt, is (nog) niet bekend.