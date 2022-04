Overheidscampagne: korter douchen en thermostaat op maximaal 19 graden

nieuws

foto door: Elin Stil

Met advertenties in verschillende landelijke kranten roept de overheid inwoners op om energie te besparen. Mensen worden opgeroepen om korter te gaan douchen en de thermostaat op maximaal 19 graden te zetten.

De overheid doet daarbij zelf ook een duit in het zakje. In tweehonderd kantoorpanden, die het Rijk in gebruik heeft, gaat de verwarming 2 graden omlaag. Ook gaat er in de warme zomerperiode minder gekoeld worden. Aan het bedrijfsleven wordt gevraagd hoe zij energie kunnen besparen, bijvoorbeeld door hun elektriciteits- en gasverbruik tegen het licht te houden.

Volgens minister Rob Jetten (D66) van Klimaat en Energie wordt er met het motto ‘Zet ook de knop om’ aandacht gevraagd hoe huishoudens en het bedrijfsleven energie kunnen besparen. “Energiebesparing heeft de afgelopen jaren niet de aandacht gekregen die het verdient. Daar gaan we nu verandering in brengen”, zegt Jetten. Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zijn de energieprijzen de afgelopen periode sterk opgelopen. Het kabinet heeft geld uitgetrokken om de pijn voor de huishoudens met de laagste inkomens te verzachten. Daarnaast wil het met een Nationaal Isolatieprogramma tot en met 2030 2,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen aanpakken. Daar is een bedrag van 4 miljard euro voor beschikbaar gesteld.