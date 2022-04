Ouderen met kanker kunnen nu ook revalideren in Maartenshof

nieuws

Foto: Zorggroep Groningen

Ouderen met kanker kunnen nu ook revalideren in Revalidatiecentrum Maartenshof. Dat is deze week bekendgemaakt.

Medewerkers van het revalidatiecentrum hebben de afgelopen periode een opleiding voor oncologische revalidatie afgerond en kunnen nu deze specialistische zorg leveren. Hierdoor kunnen ouderen voor, na of tijdens hun kankerbehandeling terecht bij het revalidatiecentrum. Maartenshof is hiermee één van de weinige revalidatiecentra in Noord-Nederland die deze specialistische vorm van zorg voor ouderen aanbiedt.

Het Maartenshof noemt het aanbieden van deze vorm van zorg belangrijk: “Kanker is voor veel mensen zeer ingrijpend. Sommige patiënten zijn tijdens of na de behandeling van kanker dusdanig verzwakt dat ze nog niet zelfstandig thuis kunnen verblijven. Vaak hebben deze patiënten complexe gezondheidsproblemen. In Maartenshof is specialistische kennis en kunde aanwezig om hen te begeleiden richting herstel. Het revalidatiecentrum richt zich voornamelijk op ouderen, alhoewel er ook ruimte is voor andere kankerpatiënten om te komen revalideren.” Revalidatiecentrum Maartenshof is onderdeel van Zorggroep Groningen.