Oranjebuurt en Ten Boer kijken tevreden terug op Koningsdag: “Het was fantastisch, als vanouds”

Foto: Petra Drijver

Koningsdag in veel wijken en dorpen zit er inmiddels op. In de Oranjebuurt in Stad en in het dorp Ten Boer wordt er tevreden teruggekeken op een gezellige dag.

“Het was vandaag ontzettend gezellig”, vertelt Petra Drijver die actief was met de organisatie van Koningsdag in de Oranjebuurt. “Wel kwam het wat laat op gang. We waren om 07.30 uur begonnen met de opbouw. Normaal is het rond dat tijdstip al redelijk druk met kinderen en mensen die een plekje proberen te bemachtigen op de vrijmarkt. En die waren er nu ook wel, maar de grote meute kwam pas later. En het was gezellig. Als vanouds. Diverse mensen hebben dat ook laten weten. Ze waren blij dat het weer kon, mensen vonden het leuk om elkaar weer te kunnen zien.”

“Spelletjes, vinylplaten en boeken”

Het programma rond het Nassauplein duurde tot 13.30 uur. “De mensen op de vrijmarkt hebben goede zaken gedaan. Zolders en garageboxen waren flink leeggetrokken. Boeken, cd’s, spelletjes, vinylplaten. Er is veel verkocht. Ook hadden we kraampjes waar we hapjes en drankjes verkochten. We hadden broodjes hamburger, knakworsten, er was oranje ranja en oranjebitter. Wat ook een groot succes was, dat was het aanbieden van ritjes op de pony’s. Eigenlijk is dat altijd een succes, en daar was dit keer ook weer veel animo voor.”

“We hebben de zon gemist”

Was in de Oranjebuurt dan alles perfect? “Nou, het was vandaag best wel koud. We hebben de zon gemist. Ik zag zojuist op televisie beelden van het koninklijk bezoek aan Maastricht waar het zonnetje vrolijk scheen. Dat hebben wij gemist. Gelukkig hadden we een dj die de stemming er goed in wist te brengen. Er werd ook extra veel zomerse muziek gedraaid en de welbekende meezingers, zoals ‘Het gras van het Noorderplantsoen’, van Ralf Poelman. Het was vandaag enorm geslaagd. We kijken met een grote glimlach terug op deze dag.”

Tekst gaat verder onder de foto

Onder grote belangstelling gaf muziekvereniging Volharding Ten Boer woensdagochtend een mini-concert in Ten Boer. Foto: Els Gelling / ingezonden

Ten Boer: “De sfeer was als vanouds”

Ook in Ten Boer werd woensdag Koningsdag gevierd. De dag startte met een toesprak van de wethouder en het spelen van het Wilhelmus. In de middag was er een kindervrijmarkt en waren er springkussens. Een hoofdrol was er weggelegd voor muziekvereniging Volharding die in de ochtenduren een mini-concert gaven. Voor de vereniging was het het eerste concert sinds lange tijd. “Het ging ontzettend goed”, laat voorzitter Els Gelling weten. “In het centrum van het dorp hadden zich flink wat mensen verzameld die kwamen luisteren naar ons concert. Eigenlijk was de sfeer als vanouds, als voor de coronacrisis. Dat was heel prettig.”

Henny Vrienten

Het concert verliep goed. “We hebben beperkte voorbereidingstijd gehad. De coronamaatregelen voor muziekverenigingen zijn weliswaar een tijdje geleden al versoepeld, maar het coronavirus is nog steeds aanwezig. Bij één van de repetities onlangs was bijvoorbeeld de halve fanfare ziek. Dat maakt de voorbereiding lastig, maar we hebben ons er goed doorheen geslagen. Ook onze dirigent, die voor het eerst voor publiek aantrad, heeft een prima resultaat geleverd.” Tijdens het concert werden er nummers gespeeld van ABBA, Rod Stewart en van Doe Maar. “Dat we een medley van Doe Maar speelden was een toevalligheid. Ik heb het van tevoren geïntroduceerd, en de mensen reageerden er heel mooi op. Ik denk dat ze het een mooie ode vonden aan iemand die heel veel heeft betekend voor de Nederlandse popmuziek.”

Nationale Herdenkingsdag

Volgende week komt Volharding Ten Boer opnieuw in actie. “Volgende week woensdag hebben we de Nationale Herdenkingsdag. Daar wordt in Ten Boer altijd veel aandacht aan besteed. Het begint met een dienst in de kerk. Daarna lopen we met stille trom naar het kerkhof, waar er bloemen worden gelegd bij verschillende oorlogsgraven. Vervolgens gaan we naar het oorlogsmonument bij de vijver. Daar spelen wij verschillende koralen, brengen we de Last Post ten gehore en spelen we het Wilhelmus. Normaal is het een herdenking die veel mensen trekt, en dit jaar zou het wel eens extra druk kunnen worden vanwege de ontwikkelingen in de wereld.”

In de Oranjebuurt was het gezellig druk. Foto: Petra Drijver