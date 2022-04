Oranje Nassau ruim langs Zeerobben; verlies voor Mamio en Amicitia

sport

Foto Martijn Minnema. Oranje Nassau - Zeerobben

Oranje Nassau heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de eerste klasse E op zaterdag door het inhaalduel thuis tegen Zeerobben met 5-1 te winnen. Na zes nederlagen op rij was het tegen een directe concurrent do or die voor ON.

Door Martijn Minnema

Het venijn zat niet in de staart maar in de start, na vijf minuten stond Oranje Nassau al op een 2-0 voorsprong. In de 3′ minuut opende Caram Carneiro Alves de score, twee minuten later maakte Thomas Careman er 2-0 van. Een minuut later kreeg Rick Wiersma een grote kans op 3-0, maar Wiersma miste. In de 38′ minuut had Wiersma het vizier wel op scherp staan en bepaalde hij de ruststand op 3-0.

In de eerste tien minuten na rust misten beide clubs drie 100% kansen waarna Thomas Careman het duel in de 65′ minuut definitief op slot gooide met de 4-0. In de 79′ minuut redde Zeerobben de eer nog, maar het slotakkoord was voor ON. Thomas Careman schoot bijna vanaf de zijlijn de bal met een fraaie boog over Zeerobben keeper Jacob de Vries heen, zijn derde, 5-1 in de laatste minuut.

Oranje Nassau stijgt door de winst naar plek 10, maar staat maar 1 punt voor op Zeerobben dat op de eerste nacompetitie plaats staat.

In 4C verloor Mamio thuis met 1-2 van SIOS dat daardoor naar plek twee steeg, Amicitia VMC ging thuis met 0-1 onderuit tegen nummer vier Poolster. Mamio is middenmoter, Amicitia VMC strijdt tegen degradatie.