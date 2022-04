Oranje Leeuwinnen walsen over Cyprus heen; eerste interland voor half-Groningse Egurrola

sport

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond in de Euroborg de vrouwen van Cyprus met 12-0 verslagen. Het betrof een kwalificatiewedstrijd voor het WK van volgend jaar.

Het was voor een kleine tienduizend fans een zeer ongelijke strijd tegen het zwakke Cyprus. Bij rust was de stand al 5-0. Topscorers waren Vivianne Miedema met zes doelpunten en Jill Roord met drie stuks. Oranje staat nu op de eerste plaats in Groep C, met 14 punten uit 6 duels. IJsland is tweede met 12 punten uit 5 wedstrijden. Alleen de winnaars van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

De 22-jarige Damaris Egurrola maakte halverwege de tweede helft haar debuut. Zij is de in Amerika geboren dochter van een Baskische vader en een Groningse moeder. Egurrola speelde voor het Engelse Everton, komt nu uit voor Olympique Lyon, en speelde één interland voor Spanje. Ze had ook kunnen uitkomen voor de Verenigde Staten, maar koos uiteindelijk toch voor Nederland.