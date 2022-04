Oranje Groningen maakt zich op voor ‘eindelijk weer een echte Koningsdag’

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Oranje Groningen maakt zich op om eindelijk na twee jaar weer eens een echte Koningsdag te kunnen houden. Volgens de organisatie heeft men een programma samengesteld met daarin voor elk wat wils.

Koningsdag begint in de nacht van dinsdag op woensdag met een Koningsnacht. Op de Vismarkt wordt een line-up gepresenteerd die bestaat uit The Tibbs, Beste Zanger Joe Buck, Jick Munro & The Amazing Laserbeams, Broken Bass en Mooi Wark. “We kijken uit naar een gezellige avond en hopen op een enthousiaste en uitgelaten stemming”, meldt de organisatie.

Op Koningsdag wordt er traditiegetrouw weer een vrijmarkt gehouden op de singels. “Vanaf 07.00 uur in de ochtend kunnen kleedjes, kraampjes en stalletjes weer worden opgebouwd. Op de Vismarkt wordt in de ochtend een programma aangeboden met een kinderdisco voor de jongste stadsbewoners. In de middag staat er een programma gepland met het Earth Wind & Fire project, Wies en Blanks. Daarna gaan we verder met Son Mieux, Kuzo en The Cool Quest. Na twee jaar geen Koningsdag te hebben gevierd kijken we erg uit naar deze editie van Koningsdag en laten we er een gezellig feest van maken.”