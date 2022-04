Oploop Podium Café in Oranjewijk belooft zondag muzikaal te verlopen

nieuws

Foto: Google Maps

De tweede editie van het Oploop Podium Café dat zondag gehouden wordt in buurtcentrum Oranjewijk belooft muzikaal te gaan verlopen. Dat meldt de organisatie.

“Het thema dat vanmiddag centraal staat is ‘Streken van de wind”, vertelt Clary Bezemer van de organisatie. “We hebben zangeres en actrice Carla Reitsma uitgenodigd. Jasmina Milojkovic zingt en begeleidt zichzelf op accordeon. Zij neemt ons mee naar de Servische en Macedonische windstreken. Ook hebben we aandacht voor de Boekenweek. Leo Vroman brengt het thema van de Boekenweek ‘Eerste liefde’ met een gedicht tot leven. Gabriele Glasbeek laat ons kennis maken met een fragment uit ‘Tot straks’. Deze voorstelling is straks in augustus op Noorderzon te zien. En er is aandacht voor orgelmuziek. Het Orgel Stijvebeeldenkassie en de orgelman Erik Mertens zijn aanwezig.

Het Oploop Podium Café wordt gehouden in Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg, en begint om 16.30 uur en duurt tot 17.30 uur. “Daarbij nemen we nog steeds de regels rond corona in acht.”