Operatie Julianaplein: “Druk tijdens de spits, ook drukker dan tijdens eerdere fases”

nieuws

Het lukt deze periode niet om het aantal autobewegingen met twintig procent omlaag te brengen. Dat schrijft Groningen Bereikbaar in haar wekelijkse update over Operatie Julianaplein.

Operatie Julianaplein bevindt zich op dit moment in fase 5. Tijdens deze fase is nagenoeg het hele Julianaplen afgesloten voor het verkeer. De fase duurt nog tot en met 6 mei. “Het verkeersbeeld van de afgelopen week is stabieler dan de weken hiervoor”, schrijft Groningen Bereikbaar. “Tijdens de ochtend- en avondspits is het nog wel druk op verschillende plekken aan met name de westkant van Groningen, het Emmaviaduct, de Stationsweg en de toegangswegen naar de stad. Omleidingsroutes worden goed gevolgd. We zien dat het drukker is op de weg dan in eerdere fases van Operatie Julianaplein. De benodigde twintig procent mobiliteitsreductie wordt niet op alle dagen gehaald. Met name in de spitsen is het druk.”

De werkzaamheden rond het project liggen ondertussen op schema. “Deze week wordt op de plek van de nieuwe Papiermolentunnel laag voor laag de grond opgebouwd. Bij de zuidzijde van de tunnel wordt gewapende grond aangebracht. Straks in de eindsituatie rijdt hier het verkeer vanaf Hoogezand richting Drachten overheen. Komende week brengen we tijdelijke gewapende grond aan om de Papiermolentunnel af te kunnen bouwen. Daarna brengen we alle grond terug rondom de uitgegraven tunnel.”