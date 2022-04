Open huis bij dagbesteding voor doofblinden: “Sociaal isolement ligt op de loer”

Knutselen, koken of sporten: voor veel mensen gewone activiteiten, maar voor mensen die slecht zien én slecht horen is dat minder vanzelfsprekend. Daarom is er het OOG en OOR huis in Onnen.

In het huis aan de Mottenbrink zijn allerlei speciale aanpassingen, zoals speciale microfoons en juiste verlichting. Dit is de enige dagbesteding voor doofblinden in Noord-Nederland. Vandaag hielden ze een open huis om te laten zien hoe belangrijk deze dagbesteding voor ze is. “Als je een dubbele beperking hebt, dan ligt sociaal isolement op de loer,” vertelt zorgcoördinator Annelie Westhuis. “In de maatschappij kunnen ze niet meedoen met een groep en dat is eenzaam. Hier is juist wel dat groepsgevoel. Ze hoeven ook niets uit te leggen want ze hebben allemaal min of meer dezelfde problemen.”

Houtbewerker Richard Sikkes komt graag bij de dagbesteding. “Je kan hier lekker in je eigen tempo en met je eigen aanpassing dingen doen. Met een gehoor- en zichtprobleem heb ik die aanpassingen nodig. Mijn tafel heeft bijvoorbeeld een hele andere kleur dan het hout waar ik mee werk. Zo kan ik het duidelijker zien.”

Het OOG en OOR huis is voor hen allebei erg belangrijk. “Anders zit ik hele dagen een beetje thuis in mijn eentje,” zegt Sikkes. “Ik ben toch wel vrij eenzaam. Hier heb ik mensen om mij heen en het is hier gewoon heel gezellig.” Dat vindt Westhuis ook. “Het is heel heftig wat er met deze mensen is gebeurd. Het zijn mensen zoals jij en ik die een baan hebben gehad en die auto hebben gereden. Daar hebben ze allemaal afscheid van moeten nemen. Dat is heel naar, maar je leven stopt niet op dat moment. Er zijn altijd weer mogelijkheden. Het is heel fijn om samen te kunnen ontdekken wat die mogelijkheden zijn.”