Open dag studentenvereniging Vindicat

Foto: Joris van Tweel

Om het contact tussen de Stadjers en Vindicat te verbeteren organiseerde studentenvereniging Vindicat afgelopen week een aantal activiteiten.

Een van de activiteiten was een open dag van het Vindicat gebouw aan de Grote Markt. Veel Stadjers kwamen langs om te kijken hoe het pand er van binnen uitziet. Ook waren veel mensen geïnteresseerd in het balkon.

Vindicat is de laatste tijd in het nieuws gekomen door en aantal incidenten die het imago van de vereniging geen goed hebben gedaan. Mede daarom werden een aantal activiteiten georganiseerd die een ander licht op de vereniging zouden werpen. De bedoeling is dat de open dag elk jaar terug komt.