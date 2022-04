Oostzijde Grote Markt opnieuw in de prijzen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De nieuwe Oostzijde van de Grote Markt heeft opnieuw een prijs gewonnen. Nadat het bouwproject Grote Markt Oostzijde begin dit jaar de NEPROM-prijs won, sleepte de Oostzijde van de Grote Markt (inclusief het Forum) donderdagavond ook de Kern Jaarprijs in de wacht.

De Kern Jaarprijs (voorheen de NRW Jaarprijs) wordt sinds 1989 uitgereikt aan de beste retailontwikkeling van Nederland. De gemeente Groningen, Volker Wessels Vastgoed en MWPO kregen de prijs, omdat de vakjury vindt dat het project veel aansprekende onderdelen kent die ‘gezamenlijk nieuw elan brengen in dit stuk van de Stad’, aldus juryvoorzitter René Vierkant.

Het is voor het project al de tweede prijs die het dit jaar wint. Eind januari kregen de samenwerkende partijen al de NEPROM-prijs 2021 van de vereniging van projectontwikkelaars. In oktober maakt de Oostzijde opnieuw kans om in de prijzen te vallen. De gemeente Groningen is, als opdrachtgever, ook genomineerd voor de Gouden Piramide, een tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.