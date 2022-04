Ook voorzitter D66 Groningen eist opheldering van partijtop

nieuws

Samen met zo’n 150 andere kritische D66’ers eist Martien de Vries, afdelingsvoorzitter van D66 in de Gemeente Groningen, dat het partijbestuur binnen een week opheldering verschaft over de rol van het bestuur bij het verborgen houden van het grensoverschrijdend gedrag van partijprominent Frans van Drimmelen.

Dat blijkt uit een open brief die De Vries zondag ondertekende, gericht aan het bestuur en specifiek aan partijvoorzitter Sigrid Kaag. De D66’ers willen binnen drie weken een bijeenkomst houden, waar leden hun vragen kunnen stellen en het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen.

“Pas na de publicatie van het artikel in de Volkskrant heeft het bestuur zich genoodzaakt gevoeld om opnieuw te gaan kijken naar het vertrouwelijke rapport en de conclusies”, schrijven de D66’ers in hun open brief. “Dit deel van het rapport is al meer dan een jaar beschikbaar, waartoe volgens de verklaring van het Landelijk Bestuur in ieder geval de voorzitters van het vorige en het huidige bestuur (sinds zijn aantreden) toegang hebben. Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd. ”

Partijprominent Frans van Drimmelen, de lobbyist, partijstrateeg en oud-voorzitter van de talentencommissie van D66 waar de zaak om draait, heeft zijn werk bij zijn adviesbureau Dröge en Van Drimmelen voorlopig neergelegd. “De situatie is uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen”, staat in een korte verklaring die dit weekend op de website van het bureau is geplaatst. Er wordt daarbij verwezen naar het Volkskrant-artikel.

Update 18 april 2022 12.00 uur:

Volgens de NOS heeft het partijbestuur inmiddels gereageerd op de brief. In een verklaring liet het partijbestuur weten vrijdag conclusies naar buiten te brengen over het grensoverschrijdende gedrag binnen de partij.