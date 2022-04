Ook provincie wordt lid van TeamNL-supportnetwerk

nieuws

Foto via Provincie Groningen

Na de gemeente Groningen is ook de gelijknamige provincie donderdagmiddag officieel lid geworden van het TeamNL-supportnetwerk. Binnen dit netwerk leveren de leden steun aan de carrière van topsporters.

Gedeputeerde sport Fleur Gräper-van Koolwijk ontving vrijdagmiddag een bordje van Evert Jorritsma, directeur van Topsport NOORD, als bedankje voor de steun van de provincie aan het netwerk.

De provincie ondersteunt Topsport NOORD jaarlijks met een subsidie, waardoor de organisatie zich in kan zetten voor begeleiding en ontwikkeling van talenten en topsporters in Groningen, Friesland en Drenthe. Dat gebeurt in het ‘TeamNL Centrum Noord’ en de zeven Regionale Training Centra in Noord-Nederland.