Ook Groningse supermarkten krijgen beurtbalkjes in het Grunnegs

nieuws

Supermarkten in Groningen kunnen zich vanaf maandag aanmelden om in aanmerking te komen voor een vrolijke toevoeging op hun kassaband. In het hele Nedersaksische taalgebied worden beurtbalkjes geïntroduceerd in de streektaal.

Samen met vijf andere organisaties voor streektaaldeskundigen gaat het Centrum voor Groninger Taal & Cultuur (CGTC) beurtbalkjes verspreiden onder supermarkten, zodat mensen in contact komen met de ‘moedertaal’ tijdens het scheiden van de boodschappen op de kassaband, en het daardoor meer gaan spreken.

In Drenthe liggen de beurtbalkjes al in verschillende supermarkten, bedrukt met teksten als ‘Hier kuj Drents praoten’ of ‘Aj lacht, staoj maor even in de wacht’. “Ook in Groningen zijn de eerste aanmeldingen van supermarkten al binnen, maar ’t liefst zien we de beurtbalkjes straks terug in supermarkten in de hele provincie”, aldus Rosa Veldman van het Centrum Groninger Taal & Cultuur.

Supermarkten in Groningen kunnen zich vanaf vandaag via Centrum voor Groninger Taal en Cultuur aanmelden om in aanmerking te komen voor de vrolijke toevoeging op hun kassaband. Dit kunnen ze vervolgens de hele maand april doen.