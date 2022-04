Ontmoetingsplek gerealiseerd op sportpark Coendersborg: “Inwoners met elkaar in contact brengen”

nieuws

Inwoners met elkaar in contact brengen. Dat is het idee achter de ontmoetingsplek op sportpark Coendersborg die komende dinsdag officieel wordt geopend.

“Samen met inwoners en verschillende maatschappelijke organisaties hebben we nieuwe vormen van ondersteuning bedacht waaronder ontmoetingsplekken”, laat Clary Bezemer van ZuidVooruit weten. ZuidVooruit is een gebiedsondersteunend netwerk dat zich bezighoudt met de WMO en het bedenken en mee organiseren van alternatieven. “De ontmoetingsplek die we op het sportpark hebben gerealiseerd is tot stand gekomen op initiatief van de voetbalclubs.”

Unicurl en boccia

De bedoeling is dat vanaf 5 april er op iedere dinsdag tussen 10.00 en 13.00 uur een ontmoetingsplek gerealiseerd wordt. De insteek is om onder het genot van een kopje koffie of thee buurtbewoners te ontmoeten, maar er is meer. Zo kunnen mensen ook meedoen aan bijvoorbeeld unicurl. Dit lijkt op curlen maar wordt gespeeld op een korte baan op vaste grond. Ook kan er boccia worden gespeeld. Dat is een soort jeu de boules, maar dan met zachte ballen. Aan boccia kan ook meegedaan worden door mensen die in een rolstoel zitten.

De feestelijke aftrap vindt komt dinsdag om 10.00 uur plaats op sportpark Coendersborg aan de Kooiweg 3.