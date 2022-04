Onthutsing en verbazing bij Stadspartij 100% voor Groningen over mislukken doorstart Ateliers MTW

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Het nieuws dat de doorstart van Ateliers MTW met de stichting Philadelphia mislukt is, heeft bij de Stadspartij 100% voor Groningen voor onthutste en verbaasde reacties gezorgd. De partij sprong in december in de bres voor het bedrijf.

“In januari werd nog met grote stelligheid aangekondigd dat dit unieke bedrijf, dat onder andere bestaat uit een sociale werkvoorziening, was gered door middel van een doorstart met een mooie en betrouwbare organisatie”, reageert raadslid Yaneth Menger. “Nu krap drie maanden later lijkt het wassen neus. Voor de medewerkers van MTW in de eerste plaats, maar ook de kunstenaars die met MTW samenwerken en wij als politieke partij is dit een grote deceptie en uiteraard roept dit vragen op bij ons.”

Raadslid Yaneth Menger: “Wat ons betreft is het boek nog niet gesloten”

Het raadslid vertelt verder: “Hoe zorgvuldig en afgewogen is het proces voorafgaand aan de doorstart doorlopen. Zijn partijen te enthousiast geweest en hebben zij zich vergaloppeerd? Hoe nu verder? Wat gaat het gemeentebestuur nu doen, nu de doorstart mislukt is? Wat ons betreft is het boek nog niet gesloten en zijn we uitermate benieuwd naar de reactie van de betrokken wethouder. Onze zorg is helaas nieuw leven ingeblazen.”

Ateliers MTW

Ateliers MTW bestaat al ruim 33 jaar. Het bedrijf is de enige plek in de gemeente Groningen waar kunstenaars terecht kunnen om hun bronzen kunstwerken te laten gieten. Daarnaast is het bedrijf ook gespecialiseerd in het gieten van replica’s van museale voorwerpen in kunsthars. Het bedrijf doet aan re-integratie waar mensen met een psychiatrische achtergrond werken.

Ateliers MTW: “We staan met lege handen”

Zaterdagochtend liet Ieme Boomsma van Ateliers MTW weten dat de doorstart mislukt is: “Op 21 januari van dit jaar hebben we met Philadelphia het eerste gesprek gehad. In het begin voelde het goed en prettig. Maar gaandeweg het proces is die situatie steeds verder gekanteld. We hebben de afgelopen periode wekenlang gevraagd hoe de vlag er bij hing. Iedere keer kregen we te horen dat we vertrouwen moesten hebben. Afgelopen week werd het televisieprogramma Opgelicht gememoreerd. Daar krijgen mensen ook altijd te horen dat ze vertrouwen en geduld moeten hebben, en uiteindelijk staan ze met lege handen. Nou, wij staan nu ook met lege handen.” Volgens Boomsma heeft Philadelphia zich vertild. De medewerkers worden per 1 mei ontslagen, op 24 mei vindt de laatste gieting plaats.