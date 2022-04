OM wilde schikken in zaak tegen ritalinhandelaren; rechter legt toch celstraffen tot drie jaar op

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Ondanks een ingediend schikkingsvoorstel moeten drie personen uit Groningen en omstreken celstraffen tot drie jaar uitzitten voor de jarenlange handel in ritalin, witwassen en valsheid in geschrifte. Dat bepaalde de Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland donderdag.

Het OM en de advocaat van de verdachten wilden schikken in deze zaak. Het OM diende een voorstel in om, in ruil voor een schikking, alleen voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen te laten opleggen tegen de vier verdachten. De rechter gaat daar niet in mee, omdat het niet wetmatig zou zijn om zonder een actieve en inhoudelijke beoordeling uitspraken te doen over de schuldvraag en de strafoplegging. De rechtbank vindt dat de eis absoluut geen recht doet aan de ernst van de bewezen verklaarde feiten en legde dan ook een aanzienlijk hogere straf op dan geëist: onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 3 jaren en 12 maanden, een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 280 dagen met daarbij een taakstraf van 150 uren en een voorwaardelijke taakstraf van 80 uren.

Drie verdachten werden veroordeeld voor de jarenlange handel in methylfenidaat (ritalin) in binnen- en buitenland centraal, het witwassen van gelden die daaruit voortkwamen, valsheid en geschrift en witwassen van gelden uit factuurfraude. Samen met een vierde verdachte werd hen oplichting en flessentrekkerij ten laste gelegd en bewezen verklaard door de rechter. Deze zaken speelden zich af rond bouwprojecten in Onnen en Oosterhesselen.