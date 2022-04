OM eist taakstraf en voorwaardelijk cel tegen Stadjer (26) voor online ontucht en kinderporno

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Online ontucht met twee minderjarige jongens en het verspreiden van kinderporno kosten een 26-jarige Stadjer mogelijk 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Volgens RTV Noord eiste het Openbaar Ministerie deze straf donderdag tegen de Groninger.

De man zou in 2017 en 2019 via sociale media contact hebben gelegd met de jongens (11 en 12 jaar) en vervolgens via appjes hebben gevraagd om onzedelijk beeldmateriaal. Hij deed zich daarbij voor als vrouwelijke leeftijdsgenoten. De acties van de man werden ontdekt, nadat een moeder van één van de slachtoffers het beeldmateriaal aantrof op de telefoon van haar zoon. Ook de ouders van het andere kind deden aangifte van de incidenten.

Hoewel er slechts twee ontuchtzaken tegen de Stadjer worden behandeld in de rechtszaal, had de man mogelijk contact met veel meer jongens. Naast de 98 foto’s van jonge jongens op zijn telefoon vonden agenten nog eens negenhonderd kinderpornografische beelden op de laptop van de Stader.

Volgens RTV Noord heeft de verdachte alle feiten bekend, spijt betuigd en heeft hij zich sinds zijn aanhouding laten behandelen. De man lijdt aan een parafiele stoornis en was nog erg jong ten tijde van de vergrijpen. Daarom matigde het OM de strafeis. Maar een voorwaardelijke celstraf is volgens de officier van justitie wel op zijn plaats, omdat de man bewust op zoek ging naar slachtoffers.

Over twee weken hoort de Stadjer welke straf de rechtbank hem oplegt.