Oekraïense tieners krijgen in Haren onderwijs van vrijwilligers: “Belangrijk om dat in hun eigen taal te doen”

nieuws

In Haren vond vrijdagmiddag een try-out plaats waarbij Oekraïense tieners les kregen in verschillende vakken. De lessen werden gegeven in de Oekraïense taal.

“In het Nescio Hotel verblijven verschillende kinderen in de leeftijd tot 17 jaar”, vertelt Willemijn Kemp, die als vrijwilligster veel contact heeft met de vluchtelingen die in Haren verblijven. “Voor de puberkinderen is nog geen onderwijs geregeld. De gemeente is wel keihard bezig om dit te realiseren, maar op dit moment wordt dat nog niet aangeboden. Daarom zijn wij in dat gat gesprongen en vangen wij dat een beetje op. Vrijdag hebben we een try-out georganiseerd. Dit was dus echt bedoeld voor de oudere kinderen. Om het mogelijk te maken maken wij gebruik van mensen in ons eigen netwerk die veel onderwijservaring hebben.”

Geschiedenis, tekenen en wiskunde

Op de try-out kwamen zeventien kinderen en hun ouders af. “We zijn begonnen met een les geschiedenis. De les ging over de Tweede Wereldoorlog in Nederland en werd in de Oekraïense taal gegeven. Degene die deze les gaf verblijft zelf in het Nescio Hotel. Zij is dus in onze geschiedenis gedoken om daar les over te kunnen geven. Na een pauze volgde een tekenles waarbij ze door middel van een oefening vier woorden, die niets met elkaar van doen hebben, in een tekening bij elkaar moesten zien te brengen. Na het zingen en bewegen op ‘hoofd, schouders, knie en teen’ volgde nog een wiskundeles.” De teken- en wiskundeles werd in het Nederlands geven en werd door één van de aanwezige moeders vertaald in het Oekraïens.”

“Heel normaal tienergedrag”

Volgens Kemp verliep het heel goed: “Het is verlopen zoals je eigenlijk ook verwacht hoe zoiets gaat. Bij de geschiedenisles was iedereen heel erg geïnteresseerd, maar bij de wiskundeles zag je ook dat er een aantal wat aan het klieren waren. Eigenlijk heel normaal tienergedrag in een klaslokaal, haha. Na de try-out hebben de ouders aangeven dat ze dit weekend bij hun kinderen willen inventariseren wat ze er van vonden, en of het aan sluit bij wat ze kunnen en willen. Ze gaan aan ons terugkoppelen wat de reacties zijn en of het een vervolg verdiend.”

“Belangrijk dat kinderen in hun eigen ontwikkeling verder kunnen”

De lessen werden gegeven in de Oekraïense taal. In tegenstelling tot wat er op de basisscholen gebeurt waarbij vluchtelingenkinderen in de Nederlandse taal onderwijs krijgen aangeboden. Eén van de vrijwilligers die bij de try-out betrokken is, en jarenlang als taal- en communicatiedeskundige op een universiteit heeft gewerkt, noemt het belangrijk om de kinderen in de eigen taal onderwijs te geven. “Het gaat er in de eerste plaats om, dat de kinderen en jongeren onderwijs krijgen, waarmee ze in hun eigen ontwikkeling verder kunnen. Dat betekent dat de onderwijsvoorzieningen die we aanbieden, moeten aansluiten op het onderwijs in de Oekraïne, en dat niet moet worden geprobeerd om hen geheel in het Nederlandse onderwijssysteem onder te brengen”, laat de vrijwilliger weten.

“Er werd genoten”

Volgens de vrijwilliger is sport en spel uitermate geschikt om ook Nederlandse woordjes te leren, maar moet het onderwijs in de moedertaal gegeven worden. Kemp verwacht ondertussen dat de try out wel een vervolg gaat krijgen: “Ik zag veel enthousiaste gezichten. Het vond gistermiddag plaats van 14.00 tot 17.00 uur. Voor ons is het dan vrijdagmiddag, en dan zitten we al half in het weekend. Maar daar was bij de kinderen absoluut geen sprake van. Ze hadden er duidelijk zin in, en genoten volop.”