nieuws

De Oekraïense band Go_A komt op 5 mei naar het bevrijdingsfestival in Groningen. De band is mede bekend geworden door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Het optreden vindt om 16;15 plaats op de Oelala Sena stage. Ze treden hier op om aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne.

Het is bijzonder dat de mannelijke bandleden het land uit mogen. De mogelijkheid bestond namelijk dat ze moesten vechten tegen het Russische leger. In sommige gevallen wordt er echter een uitzondering gemaakt, om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne. De organisatie van het bevrijdingsfestival Groningen heeft een uitnodigingsbrief gestuurd aan de Oekraïense overheid met een verzoek voor de band om op te treden op het bevrijdingsfestival.

De muziek van Go_A laat zich het best omschrijven als een moderne interpretatie van het Oekraïense folklore in elektronische verpakking gecombineerd met een lekkere dosis rock.

Het optreden vindt plaats op de Oelala Sena stage. Dit is een grote tent op de drafbaan met een capaciteit van 16.000 bezoekers. De organisatie van het bevrijdingsfestival kijkt er naar uit om de tent helemaal vol met mensen te zien, die allemaal genieten van dit bijzondere optreden. Ook is het mogelijk om tijdens het optreden een donatie te doen om de oorlogsslachtoffers te helpen.