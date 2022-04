Nu al drie levertransplantaties uitgevoerd in UMCG na kinderhepatitis, normaal zijn zo veel in een jaar

nieuws

Foto via UMCG

Ook het UMCG merkt dat het aantal jonge kinderen met hepatitis in de afgelopen maanden is toegenomen. Waar er normaal drie levertransplantaties per jaar worden uitgevoerd bij kinderen, zorgt de ziekte ervoor dat er dit jaar al vier transplantaties uitgevoerd moesten worden.

Het RIVM gaf woensdag een advies uit, waarin het artsen oproep om extra alert te zijn op symptomen van de ziekte. Dat deed het instituut voor volksgezondheid na een alarm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), na tientallen meldingen uit het Verenigd Koninkrijk en daarmee een opvallende stijging van hepatitis bij jonge kinderen.

Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland waar levertransplantaties bij kinderen worden gedaan en daarmee dus de enige plek waar kinderen met ernstige gevolgen van hepatitis terechtkomen. Volgens levertransplantatiechirurg Ruben de Kleine hebben zich dit jaar al vier kinderen gemeld met leverfalen door hepatitis. Bij drie van hen is inmiddels ook een levertransplantatie gedaan. Normaal gezien zijn dat er drie in één jaar.

Maar het ziekenhuis maakt zich nog niet direct zorgen. “De kans op een ernstige hepatitis blijft heel klein”, zo stelt het ziekenhuis. “Verreweg het merendeel van de kinderen herstelt spontaan en komt niet naar Groningen. Vanuit cijfers uit het buitenland wordt aangenomen dat één op de 10 van de kinderen met een ernstige hepatitis ook daadwerkelijk verwezen wordt naar het UMCG.”

De oorzaak van de stijging van het aantal ernstige leverontstekingen door hepatitis bij jonge kinderen is nog niet bekend. De tot nu toe bekende hepatitisvirussen zijn niet de oorzaak van deze leverontstekingen, aldus het ziekenhuis. Ook in Nederland is deze hepatitis bij kinderen inmiddels vastgesteld, maar het is nog niet duidelijk bij hoeveel patiëntjes. UMCG-leverartsen Willem Lexmond en Ruben de Kleine doen mee aan een Europees onderzoek waarin deze vragen worden onderzocht.