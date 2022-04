NS rijdt weer volgens dienstregeling, maar treinen zijn soms nog wat korter

nieuws

Foto: 112 Groningen

De NS rijdt maandagochtend weer bijna helemaal volgens de dienstregeling. De treinvervoerder kampte vanaf het zondagmiddaguur met een grote storing in een digitaal systeem.

De storing was zondagavond al verholpen, maar volgens de NS waren de gevolgen van de storing zo groot dat er de hele zondagavond verstoringen waren in het treinverkeer. Wel kan de lengte van treinen afwijken van wat reizigers normaal tijdens hun rit gewend zijn, aldus de NS.

“We realiseren ons goed dat we gister een enorm beroep hebben gedaan op het begrip en de zelfredzaamheid van de reiziger”, laat de NS maandagochtend weten. “Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn. We gaan grondig onderzoek doen naar de oorzaak en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.”

Door een technische storing lag het treinverkeer een groot deel van de zondag plat. Door het probleem kon er geen informatie worden getoond op informatieborden, ook werkte de omroep niet.