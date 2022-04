NS: “Er rijden zondag geen treinen meer, impact storing te groot”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Er rijden zondag de rest van de dag geen NS-treinen meer. Dat laat het vervoersbedrijf in het begin van de avond weten.

Door een technische storing ligt het treinverkeer al een groot deel van de dag plat. Door het probleem kon er geen informatie worden getoond op informatieborden, ook werkte de omroep niet. De storing bevond zich in een systeem dat actuele planningen maakt voor treinen en personeel. Dit systeem is belangrijk om veilig en volgens dienstregeling te kunnen rijden, en komt met alternatieven bij vertraging en stremmingen. “De oorzaak van de storing is inmiddels verholpen”, laat de NS weten. “Desondanks is de impact groot, waardoor het niet meer mogelijk is om vandaag nog treinen te rijden.”

Volgens de NS moeten systemen geüpdatet worden en moeten treinen naar de juiste locatie worden gebracht. “Voor onze reizigers is dit een vervelend bericht. De verwachting is dat we maandagochtend een grotendeels normale dienstregeling kunnen opstarten.” Reizigers wordt geadviseerd om de website van het vervoersbedrijf goed in de gaten te houden. De treinen van Arriva rijden volgens de reguliere dienstregeling.