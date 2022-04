NPG investeert anderhalf miljoen in duurzaam transport voor Groninger binnenstad

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Nationaal Programma Groningen heeft groen licht gegeven voor een bijdrage van anderhalf miljoen euro aan de Zero Emission Shared Smart Hub (ZESS Hub) op bedrijventerrein Westpoort in Groningen. Het geld wordt via de provincie (1 miljoen) en de gemeente (half miljoen) in de ontwikkeling gestopt.

De ZESS Hub moet gaan bijdragen aan de plannen voor uitstootvrije stadslogistiek in de gemeente. Vanuit Westpoort gaat transportbedrijf Nabuurs ladingen voor ondernemers combineren en vervolgens met duurzame voertuigen in de binnenstad bezorgen. Daarnaast komt Van Kessel Greenpoint met een tank- en laadstation op het terrein, waar op termijn misschien ook waterstof wordt aangeboden.

Vanaf 2025 moeten ondernemers de binnenstad bedienen met uitstootvrij transport. Het geld moet er dan ook (mede) voor gaan zorgen dat ondernemers kunnen investeren in een duurzaam transportmiddel.

De investering in de ZESS Hub is één van de vier projecten die het NPG deze week goedkeurde. In totaal investeert het NPG ruim twaalf miljoen euro in projecten in de provincie. Het overgrote merendeel gaat naar Werelderfgoedcentrum Waddenzee (6,9 miljoen euro).