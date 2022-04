Noordlaren en Onnen klaar voor paasvuren

nieuws

Foto Joris van Tweel Paasvuur.

Tijdens de maatregelen rond het coronavirus waren ze niet toegestaan: paasvuren. Dit weekend worden er weer paasbulten in de brand gestoken in Noordlaren en Onnen.

In Noordlaren wordt de paasbult op Eerste Paasdag om 20.00 uur in brand gestoken. “We hebben het drie jaar moeten missen, maar nu mogen we weer”, laat de organisatie verheugd weten. “Onder het genot van een drankje zal de paasbult worden ontstoken.” De organisatie is in handen van de Stichting Festiviteiten Noordlaren. De afgelopen dagen kon er op de locatie aan de Weg naar de Kerkduinen hout gebracht worden. Voor het storten van hout moest er wel betaald worden. Dit geld komt volledig ten goede aan het eerstvolgende dorpsfeest.

De paasbult in Onnen wordt op Tweede Paasdag om 20.00 uur in de brand gestoken. In Onnen is het vier jaar geleden dat er voor het laatst een paasbult in de brand werd gestoken. Drie jaar geleden moest het feest afgelast worden vanwege brandstichting. De locatie in Onnen is te vinden aan het Zuidveld.

Op zaterdag werden ook al verschillende paasvuren ontstoken. Het RIVM heeft vanwege de paasvuren een stookalert afgekondigd en waarschuwt voor smog.