Noorderzon dit jaar ook deels in MartiniPlaza

Foto: Christophe Raynaud de Lage

Noorderzon strijkt dit jaar voor het eerst neer in de grote theaterzaal van MartiniPlaza. Daar presenteert het festival de nieuwste voorstelling van het toonaangevende Franse circusgezelschap Compagnie MPTA.

Compagnie MPTA was al twee keer eerder te zien op Noorderzon. De voorstelling die dit jaar wordt gegeven is echter zo groots van opzet, dat alleen MartiniPlaza hem kan huisvesten. De nieuwe voorstelling van MPTA (Les Mains Les Pieds et La Tête Aussi), getiteld Les Hauts Plateaux, zit volgens de festivalorganisatie ‘vol grootse poëtische en acrobatische fantasie’: “Compagnie MPTA begint haar verhaal vanuit het startpunt van de ruïne: een tijdloze plek waar kennis en verbeeldingskracht samenkomen. Wanneer het stof is neergedaald, ontstaat een beeldschone bouwplaats vol belofte van menselijke avonturen en solidariteit.”

Noorderzon en MartiniPlaza werkten in 2020 al aan deze samenwerking, die destijds door de pandemie geen doorgang kon vinden. Met corona op de achtergrond wordt de voorstelling dit jaar alsnog gespeeld. De eerste kaarten voor deze voorstelling en een aantal andere programmaonderdelen zijn te koop op 18 mei via de website van Noorderzon. Het festival zelf vindt plaats aan het eind van de zomer, van donderdag 18 t/m zondag 28 augustus.