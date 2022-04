Noorder Rondritten kunnen vanaf zaterdag op de fiets worden afgelegd

nieuws

De opening van de bewegwijzerde fietsroute Noorder Rondritten verricht door Fleur Gräper-van Koolwijk (uiterst links), Theo de Vries (wethouder Het Hogeland), Pier Prins (wethouder Eemsdelta), Theo Berends (voorzitter Routebureau Groningen), Ludy Bultena (voorzitter Noorder Rondritten) en Peter Post (voorzitter MFAC Loppersum).

De befaamde schaatstocht Noorder Rondritten kan vanaf zaterdag op de fiets worden afgelegd. De fietsroute werd geopend door gedeputeerde Fleur Gräper (D66) van Verkeer.

De fietstocht is ontwikkeld speciaal voor recreatieve fietsers en racefietsers. Het gaat om de eerste bewegwijzerde route in de provincie over een afstand van 144 kilometer, opgedeeld in twee lussen van 84 en 60 kilometer. Fietsers kunnen kiezen uit een route van 60, 84 of 144 kilometer. De route van 84 kilometer voert via Bedum, Groningen, Ten Boer, Appingedam en Uithuizen. De 60 kilometer doet dorpjes als Baflo, Pieterburen en Zoutkamp aan. De 144-kilometer is een combinatie van beide rondjes. Het middelpunt van de route ligt in Onderdendam, maar het vertrekpunt kan iedereen plaats langs de route zijn.

“De fietser staat voor de provincie Groningen op één”, laat Gräper weten. “En dat geldt voor alle soorten fietsers, waaronder ook de sportieve fietser. En met deze eerste bewegwijzerde route creëren we voor hen nieuw aanbod. Een route met een verhaal, dwars door het Groninger land en met aandacht voor het verleden. Hier kun je in alle rust fietsen en de strijd aangaan met de elementen.” De fietsroute draagt dezelfde naam als de schaatsklassieker die in 1997 voor het laatst werd gehouden. Op vier iconische plekken langs de route zijn panelen neergezet met verhalen en foto’s die herinneren aan de schaatstocht.