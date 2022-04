Noordelijke PvdA-gewesten scharen zich achter Nijboer in ‘Groningse’ tweestrijd om fractieleiderschap

nieuws

Foto: PvdA

In de strijd om het fractieleiderschap bij de PvdA scharen de Noord-Nederlandse gewesten van de partij zich achter Henk Nijboer. Dat liet Sander Engelen donderdagmiddag weten, namens de gewesten Groningen en Drenthe.

Volgens Engelen hebben in ieder geval de afdelingsbesturen van Groningen en Drenthe zich achter de kandidatuur van Nijboer geschaard. Ook het bestuur in Friesland schaart zich achter Nijboer, maar maakt wel de kanttekening dat het als afdeling niet expliciet achter één van de twee kandidaten staat. Datzelfde geldt voor het gewest Overijssel.

Engelen stelt in een verklaring dat Nijboer, als ‘betrokken en gemotiveerd Kamerlid’, het sociale geluid van de PvdA krachtig laat horen. “In deze tijd waarin de koopkracht voor veel mensen zo onder druk staat en de armoede door de hoge energierekening toeneemt, heeft de PvdA iemand nodig die van wanten weet. Daarom roepen wij de Tweede Kamerfractie op om Henk als fractievoorzitter te kiezen.”

Op de vraag waarom de gewesten in het noorden zich niet achter Kuiken scharen (die immers ook een achtergrond heeft in Noord-Nederland, als geboren Groningse) zegt Engelen: “We willen niks afdoen aan Attje en kiezen er daarom voor om onze voorkeur alleen positief te uiten. Als Attje wordt gekozen als fractieleider, scharen we ons ook als één partij achter haar.”

Vrijdag kiest partij een nieuwe voorzitter

De strijd om het fractieleiderschap begon vorige week, nadat Lilianne Ploumen onverwacht haar afscheid aankondigde. Ze verliet donderdag de Tweede Kamer. De overgebleven fractieleden kiezen vrijdagochtend een nieuwe voorzitter.

Gronings onderonsje

Dinsdag maakte de geboren en getogen Stadjer Henk Nijboer bekend een gooi te willen doen naar het fractieleiderschap van zijn partij in de Tweede Kamer. Woensdag voegde Attje Kuiken (geboren in Groningen en opgegroeid in Hoogezand-Sappemeer) zich ook in de strijd.