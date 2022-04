Nijestee werkt opnieuw samen met Alfa-college

nieuws

Derdejaars studenten Bouwkunde van het Alfa-college in de stad ontwerpen ook dit jaar weer bouwplannen waarmee woningcorporatie Nijestee woningen verduurzaamt en levensloopbestendig maakt.

De studenten hebben deze week hun ontwerp gepresenteerd voor de renovatie van woningen in de wijk Vinkhuizen uit de jaren ’60 en ’70. De presentatie was gericht aan hun medestudenten, docenten, Nijestee en anderen uit het werkveld.

Nijestee wil dat de woningen aan de huidige eisen voldoen en voor iedereen betaalbaar blijven. De afgelopen weken werkten de studenten in teams aan het vernieuwbouwproject. Interim-directeur Jan Jaap Vogel van Nijestee: “Het is mooi om op deze manier praktijk en theorie aan elkaar te koppelen. Samen met Kumij kunststof kozijnen en aannemer Buursema Bouwbedrijf B.V. bieden we ze die ruimte. De ideeën van deze toekomstige collega’s geven energie en kunnen daadwerkelijk worden toegepast.”