Nieuwe street-art kunstwerken in Groningen

Michel Velt, De Klanderij Leeuwarden, foto: Marc de Fotograaf

Er worden drie nieuwe muurvullende kunstwerken gemaakt in Beijum, Vinkhuizen en Paddepoel. Ze zijn gemaakt door nationale en internationale kunstenaars, onder wie Michel Velt en Tito Mulk. Het is een initiatief van het Groninger Museum.

De kunstenaars nemen ideeën uit de wijk mee in hun kunstwerken. Zo maakt Michel Velt twee portretten gebaseerd op gesprekken die hij heeft gehad met bewoners van Beijum. De kunstenaars van Tito Mulk gaan tijdens hun werk in gesprek met bewoners van Paddepoel en nemen dit mee in hun mural. Het is nog niet bekend wie het kunstwerk in Vinkhuizen gaat maken, dit wordt op een later moment bekend gemaakt.

Michel Velt begint op 15 april aan de Stoepemaheerd met zijn schildering. Naar verwachting zal zijn kunstwerk op 22 april af zijn. Ook maakte Velt al drie grote muurschilderingen in het winkelcentrum van Beijum.

Het Franse kunstenaarsduo Tito Mulk zal in de periode van 9 tot 12 mei bezig gaan met haar muurschildering in Paddepoel. Hiermee heeft Paddepoel een primeur, want dit is hun eerst werk in Nederland.