Nieuwe raadsleden houden proefvergadering met ‘raadsvoorstel’ voor permanent reuzenrad op Vismarkt

Foto: Charlemagne via Pixabay

De 22 nieuwe raadsleden voor de gemeenteraad van Groningen hielden afgelopen woensdag een proefvergadering. Dat deden ze samen met paar ervaren raadsleden, burgemeester Koen Schuiling en oud-raadslid René Bolle als ‘wethouder’. Eén van de fictieve voorstellen van ‘wethouder Bolle’ en het ‘college’ was de bouw van een permanent reuzenrad op de Vismarkt.

De proefvergadering is onderdeel van het introductieprogramma voor de raadsleden die nieuw zijn in de gemeenteraad, na de verkiezingen van maart. Na een inleiding over de werkwijze van de raad, waarin onder meer het ‘reglement van orde’ voorbij kwam met de afspraken over de gang van zaken bij vergaderingen, kwamen in de vergaderingen alle aspecten naar voren die tijdens een raadsvergadering langs kunnen komen. De raadsleden leerden onder meer over zaken als spreektijden, geheimhouding rond bepaalde stukken en zogeheten ‘moties vreemd aan de orde van de dag’.



Foto: Gemeente Groningen

Reuzenrad Vismarkt

Het fop-raadsvoorstel over een permanent reuzenrad op de Vismarkt bood de gelegenheid om amendementen en moties in te dienen. Ook konden de kersverse raadsleden met elkaar en met het college (dat wil zeggen ‘wethouder’ René Bolle) in debat over het voorstel.

Introductieprogramma eindigt in ‘nieuw’ Stadhuis

Het introductieprogramma voor de nieuwe raad duurt tot aan het zomerreces. De nieuwe raadsleden moeten dan voldoende kennis hebben over het te volgen proces om beslagen ten ijs te komen in het verbouwde Stadhuis op de Grote Markt. Op 28 september wordt hier voor het eerst vergaderd.