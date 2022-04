Nieuwe middelbare school het Labyrint wil zich vestigen rondom Glimmen

nieuws

Foto afkomstig van Facebookpagina het Labyrint

De nieuwe middelbare school het Labyrint is op zoek naar een locatie in de omgeving van Glimmen. De nog niet bestaande school voor voortgezet onderwijs hoopt volgend schooljaar een start te maken met een klas van 18 leerlingen. Hun nieuwe locatie moet geen traditioneel schoolgebouw zijn, maar het mag ook onderdeel van bijvoorbeeld een restaurant of boerderij zijn, vertelt mede-oprichter Ardan van de Graaf in Haren Doet.

Het Labyrint is middelbare school voor kleinschalig onderwijs. Er wordt uitgegaan van de interesses en talenten van leerlingen. Het belangrijkste is dat de leerlingen enthousiast worden van wat ze leren. ”Er wordt per leerling een plan gemaakt om hun talenten te ontwikkelen”, aldus Ardan. Dit wordt gecombineerd met de standaard vakken die je op een normale middelbare school krijgt, maar deze vakken zijn niet het belangrijkst.

In een klas zitten alle niveaus en leeftijden door elkaar heen. De leerlingen mogen zelf kiezen hoe hun traject eruit gaat zien. Als je bijvoorbeeld wil radio maken, dan wordt er gekeken naar hoe dit past in de andere vakken. Er is genoeg vrijheid om zelf te kiezen waar de focus ligt. De school zorgt voor de docenten die hun lessen aanpassen op wat er nodig is.

Volgens Ardan heeft het huidige onderwijssysteem hapklaar aanbod en dat is niet altijd het beste. Dit is ook één van de redenen dat hij deze school opricht. ”Het leerpotentieel van jongeren tussen de 12 en 18 jaar wordt afgekaderd door het aanbod. Andere waardevolle herinneringen gaan daardoor verloren”. Daarnaast merkt Ardan ook dat je de meeste dingen van de middelbare school niet nodig hebt. ”Gewone scholen trekken leerlingen leeg en geven weinig ruimte om te ontwikkelen. Alles ligt vast, waardoor de interesse niet optimaal is”. Het doel van het Labyrint sluit daar niet bij aan. Zij willen eerst kijken of een leerling er klaar voor is. Dat is veel effectiever.

Mensen die een suggestie hebben voor een locatie kunnen zich melden. Tips zijn welkom. Je kan ze doorsturen via de website, Facebookpagina of Instagrampagina van de school.

Beluister hieronder het volledige interview